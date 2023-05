Padel Totti e Sinner insieme in campo | Foro Italico in delirio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) – Il rosso di ghiaccio e il cuore giallorosso. Il Re di Roma e il pretendente al trono. Rinchiusi in una gabbia di plexiglass come in una teca, per soli tre game, e tutto il mondo del tennis fuori.(nella foto) enell’acquario delal centro del, durante gli Internazionali. Uno spot per il ‘ramo d’azienda’ federale che s’è preso anche un posto nella sigla: FIT…P. Ed ecco allora l’esibizione di rimbalzo, il nuovo giocattolo del Pupone nelle mani dell’altoatesino più forte del mondo. Incon loro Michele Bruno, oro europeo nel 2019, e Giulio Graziotti. L’occasione per lanciare il Bnl Italy Major Premier, il primo torneo combined nella storia del circuito in programma dall’8 al 16 luglio nella Capitale. “E’ bello svegliarsi la ...