Overshoot day | Oggi l’Italia finisce le sue risorse per il 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Come nel 2022 l'Italia termina il 15 maggio leche la Terra ha da offrirle per quest'anno. Da qui in poi si utilizzano le riserve future del capitale naturale

L'Italia, per il 2023, è già in burnout. Si tratta di un esaurimento energetico, e non solo, chiamato Overshoot Day, il giorno in cui le risorse naturali a disposizione per il sostentamento di un Paese terminano prima che l'anno in corso possa dirsi effettivamente concluso. Domani, lunedì 15 maggio, alle ore 14:00 si terrà l'evento "Il futuro dei nostri figli, tutelare le risorse naturali del pianeta", organizzato dall'on. Patty L'Abbate Vicepresidente della Commissione Ambiente, sarà un confronto tra studenti.

Come nel 2022 l'Italia termina il 15 maggio le risorse che la Terra ha da offrirle per quest'anno. Da qui in poi si utilizzano le riserve future del capitale naturale ...Oggi in Italia è l'Overshoot Day 2023. Il nostro Paese ha già esaurito le risorse prodotte dal pianeta nell'arco di un anno.