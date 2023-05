Overshoot Day | l’Italia non migliora né peggiora | il nostro “debito ecologico” più alto della Jamaica

(Di lunedì 15 maggio 2023) Né passi avanti, né passi indietro. È questo il verdetto sulla sostenibilità ambientale del. Oggi cade ilCountryDay, cioè il giorno che segna il virtuale esaurimento delle risorse a nostra disposizione per il 2023. La data coincide con quella del 2022 e cade ben 230 giorni primafine dell’anno. Nonostante non ci sia unmento, ilrimane comunque altissimo, soprattutto se confrontato a quello di Paesi meno abbienti o più virtuosi come la, Cuba o l’Ecuador. Se tutta l’umanità sfruttasse il Pianeta in questo modo, avrebbe bisogno di quasi 3 Terre e di almeno 5 Italie. A rendere noto il calendariovergogna dal 2006 è il thank tank Global ...

Se tutto il mondo vivesse come l'Italia avremmo bisogno di 2,7 pianeti come la Terra per sostenere i consumi della popolazione mondiale. Il 15 maggio, come nel 2022, è il Country Overshoot Day per l'Italia che non migliora per nulla dall'anno passato: è il giorno in cui il nostro paese termina le risorse a disposizione per l'anno in corso e inizia a utilizzate quelle che dovrebbero essere destinate agli anni futuri.

