Anche quest'anno siamo in debito. Nonostante la sempre maggior attenzione all'ambiente e le campagne di sensibilizzazione, l'per l'Italia cade il 15 maggio, come nel 2022 . Un segnale allarmante che ci indica come l'umanità continui a produrre e consumare, senza preoccuparsi del futuro del nostro Pianeta. Non ...Un confronto tra studenti, associazioni ambientaliste, imprese e politica, è quello che si tiene oggi 15 maggio, alle ore 14:00 presso la Sala Conferenze della Camera dei deputati. "- Il futuro dei nostri figli, tutelare le risorse naturali del pianeta ", è l'evento organizzato dall'on. Patty L'Abbate Vicepresidente della Commissione Ambiente. L'incontro è dedicato ...Il think tank Global Footprint Network ha stimato nella giornata odierna l'ipotetica fine per il nostro Paese di quanto offre la Terra: la data, che cambia ogni 12 mesi, è sempre più distante dalla ...

Overshoot day, l'Italia ha già finito tutte le risorse del 2023

Ad attestarlo è stato il Global footprint network, che anche quest’anno ha calcolato l’ overshoot day globale e quello dei singoli paesi. Traducibile letteralmente come “il giorno del superamento”, ...Anche nel 2022 l’Overshoot Day per l’Italia cadeva nella stessa data: non siamo migliorati, consumiamo ancora 2,7 Terre ogni anno ...