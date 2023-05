Overshoot day | dal 15 maggio l’Italia ha esaurito tutte le sue risorse

(Di lunedì 15 maggio 2023) Anche quest’anno siamo in debito. Nonostante la semprer attenzione all’ambiente e le campagne di sensibilizzazione, l’Day percade il 15, come nel 2022. Un segnale allarmante che ci indica come l’umanità continui a produrre e consumare, senza preoccuparsi del futuro del nostro Pianeta. Non tutti, però, consumiamo lecon la stessa velocità: se tutti agissero come noi italiani, sarebbero necessari quasi tre pianeti Terra per soddisfare il nostro stile di vita. Cos’è l’Day? Ma cos’è esattamente l’Day? È la data in cui, secondo i calcoli del Global Footprint Network, abbiamo utilizzatolebiologiche che gli ecosistemi della Terra possono rigenerare nel corso di un ...

Un confronto tra studenti, associazioni ambientaliste, imprese e politica, è quello che si tiene oggi 15 maggio, alle ore 14:00 presso la Sala Conferenze della Camera dei deputati. "- Il futuro dei nostri figli, tutelare le risorse naturali del pianeta ", è l'evento organizzato dall'on. Patty L'Abbate Vicepresidente della Commissione Ambiente. L'incontro è dedicato ...Anche quest'anno siamo in debito. Nonostante la sempre maggior attenzione all'ambiente e le campagne di sensibilizzazione, l'per l'Italia cade il 15 maggio, come nel 2022 . Un segnale allarmante che ci indica come l'umanità continui a produrre e consumare, senza preoccuparsi del futuro del nostro Pianeta. Non ...Il think tank Global Footprint Network ha stimato nella giornata odierna l'ipotetica fine per il nostro Paese di quanto offre la Terra: la data, che cambia ogni 12 mesi, è sempre più distante dalla ...

Overshoot Day, l’Italia non migliora né peggiora: il nostro “debito ecologico” più alto… Il Fatto Quotidiano

Anche nel 2022 l’Overshoot Day per l’Italia cadeva nella stessa data: non siamo migliorati, consumiamo ancora 2,7 Terre ogni anno ...Oggi, lunedì 15 maggio 2023, è arrivato l'Overshoot Day per l'Italia. Che cosa significa e a che punto sono gli altri Paesi e l'intero Pianeta