Overshoot day | da oggi l’Italia ha esaurito tutte le sue risorse

(Di lunedì 15 maggio 2023) Anche quest’anno siamo in debito. Nonostante la sempre maggior attenzione all’ambiente e le campagne di sensibilizzazione, l’Day percade il 15 maggio, come nel 2022. Un segnale allarmante che ci indica come l’umanità continui a produrre e consumare, senza preoccuparsi del futuro del nostro Pianeta. Non tutti, però, consumiamo lecon la stessa velocità: se tutti agissero come noi italiani, sarebbero necessari quasi tre pianeti Terra per soddisfare il nostro stile di vita. Cos’è l’Day? Ma cos’è esattamente l’Day? È la data in cui, secondo i calcoli del Global Footprint Network, abbiamo utilizzatolebiologiche che gli ecosistemi della Terra possono rigenerare nel corso di un intero anno. Una data che viene ...

