Ostia | perdita di gas sotto il canale dei Pescatori | strade chiuse e stop alla navigazione

(Di lunedì 15 maggio 2023)– Grossadi gasal ponte di viale della Villa di Plinio, a poche centinaia di metri dpineta di Castel Fusano, all’altezza dell’incrocio con via dei, che rappresenta un rischio per i diportisti eoltre che per la sicurezza della. Intervenuti sul posto, in piazza di Castel Fusano, i Vigili del Fuoco con due squadre, la VVF 13/A e 11/A. In via precauzionale è stato chiuso al transito il ponte in via della Villa di Plinio , viale Mediterraneo, viadeifino a via Mar dei Coralli. Sul posto anche i tecnici di Italgas, il personale di Roma Capitale e della Capitaneria di Porto. La Guardia Costiera ha dunque emanato un’ordinanza, in vigore dalle 17.00 del 14 maggio e che ...

...il blocco della navigazione per i pescatori e gli altri diportisti di. Il divieto è stato comunicato nella serata di domenica 14 maggio dalla guardia costiera che ha tenuto conto di una...La sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda', il testo del tweet. Si ... al Teatro diAntica nel 2018, cominciò a perdere sangue dal naso ma ciononostante continuò ...L'andatura elevata in un tratto in discesa, ladi controllo della due ruote e una caduta ..., grave incidente al km 8 della Litoranea: intervenuta l'eliambulanza Poi l'arrivo in fin di ...

Ostia, perdita di gas sotto il canale dei Pescatori: strade chiuse e ... Il Faro online

In via precauzionale è stato chiuso al transito il ponte in via della Villa di Plinio, viale Mediterraneo, via Canale dei Pescatori fino a via Mar dei Coralli ...Ostia. Bloccata la navigazione per i pescatori e gli altri diportisti della cittadina lidense a causa di un guasto ad una tubatura del gas. L’inconveniente si è verificato nel pomeriggio di ieri, dome ...