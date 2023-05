Ospedale Vallo della Lucania | reparto di Neurochirurgia a rischio chiusura | il Nursind Salerno chiede chiarezza all’Asl

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPaventatadeldidell’San Luca di, il. “Da più parti arriva la voce che nel redigendo atto aziendale dell’Aslsembrerebbe sia prevista ladeldidell’San Luca di. Tanto, se corrispondente al vero, sarebbe oltremodo preoccupante per l’intera popolazione del Cilento e deldi Diano a cui verrebbe a mancare un ...

Abbiamo a cuore la tua privacy... tuttavia, ci sono ancora dei dubbi sulla sua permanenza all'sarnese in quanto, la professionista, sembra già destinata a firmare un contratto a tempo indeterminato all'di...Verrà inaugurata il prossimo 16 maggio, alle 16, all'di Polla la Stanza del Percorso Rosa, per accogliere le vittime di violenza di genere. Il comitato "Se non ora quandodi Diano" è tra i promotori e a breve vedrà realizzarsi un ...

Ospedale Vallo, chiusura Neurochirurgia: Nursind chiede sicurezza ... Voce di Strada

Tanti i punti sui quali la segreteria provinciale del Partito Democratico chiede chiarezza. Non solo sul Santa Croce e Carle, ma anche sul nuovo ospedale di Savigliano Il mese di maggio, stando al ...Festeggiamenti per Azzurra. La piccola di casa Fantini e Valli ha compiuto 3 anni e, come da consuetudine, i genitori le hanno organizzato un festa ad hoc. Dolci, palloncini, giochi: tutto riportava ...