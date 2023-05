Orso attacca il regista tedesco Andreas Kieling | ' Poteva voler difendere i cuccioli'

investito da un'auto: alla guida c'era un cacciatore, danni per 7 mila euro 'L'orsa JJ4 è innocente, non ha ucciso Andrea Papi: sul suo corpo i segni dei denti di unmaschio' Le ......avvistato a Gambugliano e questa volta non si tratterebbe di una fake news come nel caso dell'(... Parliamo di un animale selvatico che nonl'uomo e solitamente si tiene a distanza dall'uomo.un apiario a Caiolo L'animale, da quanto si è appreso, avrebbe attaccato un apiario a Caiolo . Anche il sindaco di Albosaggia, Graziano Murada, ha segnalato sul canale social del Comune ...

Orso attacca regista tedesco mentre gira un documentario: «Non l’ho sentito arrivare, è spuntato da un... Corriere della Sera

Il regista tedesco Andreas Kieling ha subito un attacco da un orso. A darne notizia e lo stesso Kieling in un video sui social in cui si mostra con una benda sul braccio. L'uomo stava ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...