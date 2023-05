Orlando sul Milan | “Non si può entrare in campo e prendere subito 2 gol”

TERNI Ballottaggio traMasselli , candidato del centrodestra, e Stefano Bandecc hi, ... VICENZA Il primo cittadino uscente, Francesco Rucco (centrodestra), è in testa di qualche lunghezza...Ballottaggio traMasselli, candidato del centrodestra, e Stefano Bandecchi, candidato di ... Il primo cittadino uscente, Francesco Rucco (centrodestra), è in testa di qualche lunghezza...Nella città umbraMasselli (centrodestra) se la vedrà Stefano Bandecchi (liste civiche). ... Anche a Sondrio è in vantaggio il candidato di centrodestra Marco Scaramellini (54,67%)rivale di ...

TMW RADIO - M.Orlando: "Lazio, Milinkovic non adatto al gioco di Sarri. Inter davvero in forma" TUTTO mercato WEB

Nella serata di martedì era ormai chiaro il "duello" tra il centrodestra e il presidente della Ternana. Distanziati Pd e M5S che, senza un candidato unitario, torneranno all'opposizione ...Uscirà dal ballottaggio il nome del nuovo sindaco di Terni che succederà all'uscente Leonardo Latini della Lega. (ANSA) ...