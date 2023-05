Operaia di 60 anni muore in un incidente sul lavoro nel Mantovano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un’di 60è morta questa mattina in un infortunio sulavvenuto in una carpenteria leggera di Suzzara, nel. La donna, secondo le prime ricostruzioni, è stata colpita da un oggetto durante l’attività produttiva che stava svolgendo ad un macchinario. L’azienda, la Bcl, è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma inutilmente perché la donna era già morta. È in corso l’ispezione dei tecnici della Medicina deldell’Ats Val Padana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

