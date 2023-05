OnePlus 12 potrebbe avere una gradita novità per la fotocamera

...ormai quasi un anno si parla del possibile abbandono del mercato europeo da parte di OPPO e... come ripreso da GSMArena , fonti interne avrebbero affermato che la societàuscire dal ...lanciare il terzo modello della linea 'Ace', ilAce 2 Pro, con uno schermo curvo da 1,5K e il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ma si parla anche diNord 3. ...Questosignificare anche che il dispositivo presenti alcune di queste specifiche e, qualora leNord Buds 2R dovessero essere più convenienti, è probabile che la funzione ANC venga ...

OPPO e OnePlus via dalla Germania C'è un nuovo indizio GizChina.it

Come un fulmine a ciel sereno, arriva il ban in Germania per OPPO e OnePlus che, assieme a Realme e vivo, rischiano di uscire dall'Europa.Il famigerato OnePlus Nord 3, il mediogamma che tutti stanno aspettando, inizia a mostrarsi online; il debutto sembra essere imminente.