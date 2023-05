Ondata di maltempo in arrivo in tutta Italia | stop ad alcuni treni in Sicilia e scuole chiuse in Emilia Romagna

(Di lunedì 15 maggio 2023) Precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento stanno colpendo il Nordest e il Centrosud dell’e si attende una nuovadi. A causa dell’allerta meteo oggi, 15 maggio, Trenha cancellato cinque corse inche riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Anche iregionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Alcune linee sono state sostituite dai bus. A Ravenna il sindaco Michele De Pascale ha disposto una serie di chiusure per i servizi educativi, ledi ogni ordine, compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Non si esclude che le chiusure possano ...

... Michele De Pascale - che nella prima mattinata riunito in forma plenaria il Centro Operativo Comunale - alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un'di fortegià da ...Precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento stanno colpendo il Nordest e il Centrosud dell'Italia e si attende una nuovadi. A causa dell'allerta meteo oggi, 15 maggio, Trenitalia ha cancellato cinque corse in Sicilia che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Anche i ...Aggiornamenti sull'eccezionalediche oggi investe la provincia di Trapani. Trapani si appresta ad affrontare una giornata che si preannuncia assai lunga, segnata dall'allerta meteo. Uomini della Protezione civile e ...

Attesa forte ondata di maltempo a Ravenna, martedì scuole chiuse TGCOM

Allerta "rossa" in Romagna per la nuova intensa ondata di maltempo che investirà la nostra regione nelle prossime ore. L'annuncio è della Protezione Civile nel suo avviso ...BARI - La forte ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore sulla Puglia ha mandato la tangenziale di Bari in tilt. In direzione nord, da Mungivacca a Santa Caterina, le auto procedono a pa ...