(Di lunedì 15 maggio 2023) Domenica (14 maggio) a Vibo Valentia è caduto l’ultimo pallone non solo della stagione, ma anche della storia dell’Tipiesse. Il 3-0 in gara-3 ha decretato la sconfitta in finale e anche la fine di una storia che perdura da quasi vent’anni, quella del rapporto con.Il presidente ha già annunciato da tempo la decisione di cedere il titolo di Serie A2 e lasciare la società, che ora per andare avanti avrà bisogno di un’altra guida. Dopo due Coppe Italia e due Supercoppe, siun rapporto che ha segnato profondamente la storia della società, con unaaperta di saluti e ringraziamenti per un viaggio lunghissimo. La“Cari amici, dopo anni di dedizione, sacrifici e amore per questo sport, è giunto il momento di ...

Olimpia Bergamo, la lettera d’addio di Angelo Agnelli: “Si chiude un capitolo” BergamoNews.it

La storia dell’Agnelli Tipiesse Bergamo in Serie A2 finisce con una sconfitta per 3-0 in finale dei playoff promozione. Come nei primi due appuntamenti, anche il terzo è un’affare della Tonno Callipo ...Bergamo contro Vibo, terzo atto. Dopo i primi due conclusi con lo stesso esito (3-0 in favore della Tonno Callipo), l’ Agnelli Tipiesse si gioca tutto in terra calabrese, con l’obiettivo di tenere in ...