“Oggi è un altro giorno” | Marco Columbro ricorda la malattia | “La vita è attaccata a un filo”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Aè unè ospite, che ai microfoni di Serena Bortone ripercorre la sua grande carriera e anche un complicato periodo della sua. Nel 2001, infatti, l’attore è stato colpito da un’aneurisma cerebrale, che gli ha causato un’emorragia e che l’ha costretto all’operazione. Al risveglio dal coma, la percezione dellaè cambiata profondamente per lui, e ha ora raggiunto una consapevolezza in più: “Ogni mattina che ti svegli devi dire grazie”.e l’aneurisma: il risveglio dal coma sulla sedia a rotelle Era il 2001 quandofinì in ospedale, colpito da un’aneurisma cerebrale e operato d’urgenza. Un anno che l’attore difficilmente potrà ...

Tre anni fa 9 - 1 - 1 e 9 - 1 - 1: Lone Star venivano rinnovate per altre stagioni ,, invece Fox annuncia che il suo iconico show terminerà i crossover con 9 - 1 - 1: Lone Star. 9 -...su. Un ...Frequenza di aggiornamento Unimportante fattore da tenere in mente è la frequenza di ... Al giorno d'è facilissimo trovare monitor con una frequenza che si aggira attorno ai 120 Hz , i quali ...In questo scenario che sta prendendo forma sono altri due gli attori, tutt'che secondari, da ... sino ad- e il Mondiale da protagonista vissuto in Qatar con la Francia sono argomenti che la ...

Chi è Luca Columbro, il figlio di Marco ospite a Oggi è un altro giorno TPI

I libri della scrittrice canadese stanno arrivando poco a poco sul mercato italiano: adesso escono contemporaneamente Decreazione (Utopia editore) e Vetro, ironia e Dio (Crocetti).Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un altro domani sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a ...