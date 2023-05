Oblio oncologico | la Spagna si prepara a varare una legge apposita e in Italia?

(Di lunedì 15 maggio 2023), lasiunaper impedire l’obbligo di raccontare le malattie pregresse Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo sta perunasull’. Si tratta di un provvedimento volto ad eliminare l’obbligo di dichiarare di essere stati malati di cancro al momenti di sottoscrivere contratti. Ciò serve anche ad eliminare discriminazioni ai danni di chi ha sofferto di queste gravi patologie. Il provvedimento esiste in altri Paesi Ue e inè stato presentato un disegno di«bipartisan» per introdurre l’oblìo. Sanchez vuole una ...

Le organizzazioni di lotta contro il cancro hanno da sempre rivendicato il diritto all', poiché i sopravvissuti alla malattia spesso si trovano in condizioni svantaggiose quando cercano di ottenere crediti, assicurazioni o mutui. In una riunione con le associazioni di ...Una legge sull'è necessaria, affinché ciascuno abbia diritto a un nuovo inizio, sapendo che le istituzioni sono al loro fianco.L e rivelazioni della scrittrice Michela Murgia dopo l'ultima diagnosi infausta di tumore e l'impossibilità di ottenere un mutuo, accendono un faro sull': il diritto a non dichiarare più la malattia. È pronto un disegno di legge per porre fine alle tante discriminazioni subite dagli ex malati oncologici: cos'è...

