Nuovo MLB Pastel Pack per l’estate 2023 da New Era

(Di lunedì 15 maggio 2023) In vista dei mesi più caldi New Era presenta la sua ultima collezione MLB che comprende set di abbigliamento e 9FIFTY con chiusura a scatto sul retro in tonalitàlo. Entrando nella stagione delle vacanze la collezione presenta colori accattivanti, come rosa, crema e blu, abbinati agli iconici loghi delle squadre dell’MLB. Nei sei modelli 9FIFTY regolabili con chiusura a scatto sul retro i classici loghi delle squadre dell’MLB sono posizionati sul frontino: New York Yankees, Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics, Chicago White Sox, Arizona Diamondbacks e Chicago Cubs. A sinistra invece è applicato il logo a bandiera di New Era. Spaziando dalla West Coast alla East Coast, tre delle squadre più famose – New York Yankees, LA Dodgers e Chicago Cubs – sono rappresentate su completi composti da T-shirt e shorts abbinati. Su ogni T-shirt il logo è riprodotto in ...