Nuova ZTL di Roma | anche i tassisti contro il sindaco Gualtieri | l’associazione di categoria fa ricorso al TAR

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si sta dimostrando una “Caporetto” quella dellaZTL di, che ha portato uno tsunami di malcontenti addosso ale la sua Giunta comunale. Ai già 100 mila automobilistini che hanno firmato petizioni e organizzato sit-in sotto il Campidoglio, ora si è aggiuntal’area dei lavoratori nel servizio Taxi. Infatti, l’ordinanza di Robertoprevedrebbe il cambio di vettureper 650, paradossalmente non mettendo deroghe per salvaguardare la loroe quindi non interrompere un fondamentale servizio pubblico. Il pasticcio del Comune sui Taxi sullaZTL diLaFascia Verde della Città Eterna, infatti, ...

C'è un'altra categoria pronta a bussare in Campidoglio. Non solo i romani a cui il Comune, con l'introduzione dellaFascia Verde che punta a limitare la circolazione alle vetture considerate più inquinanti , chiede di fatto di cambiare automobile. Ora a protestare sono anche i tassisti. In circa 650 hanno ...

A Roma esplode la rabbia da parte dei tassisti per il provvedimento sulla nuova Ztl Fascia Verde e fanno ricorso al Tar ...Centinaia di conducenti di auto bianche costretti a cambiare vettura a causa del provvedimento. Il ricorso verrà discusso entro due mesi ...