Nuoto | Mare Nostrum Martinenghi e Burdisso tra azzurri per Barcellona

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Tour sbarca il 17 e 8 in Catalogna, 23 italiani convocati per l'appuntamento ROMA - Alle spalle la tappa di Canet en Roussillon, ilSwim Tour prosegue il 17 e 18 maggio a...

... ilNostrum Swim Tour prosegue il 17 e 18 maggio a Barcellona con il secondo appuntamento del ... Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Federico Burdisso (Esercito/Aurelia), ...I naufraghi avevano raggiunto la riva a. La squadra di sommozzatori arrivata viacon il battello pneumatico, si è immersa per riportare in superficie la barca e, assicurato il ...I naufraghi, nel frattempo, hanno raggiunto la riva a. La squadra di sommozzatori arrivata viacon il battello pneumatico, si è immersa per riportare in superficie la barca e, assicurato ...

Mare Nostrum. Seconda tappa a Barcellona FIN - Federazione Italiana Nuoto

Il Tour sbarca il 17 e 8 in Catalogna, 23 italiani convocati per l'appuntamento ROMA (ITALPRESS) - Alle spalle la tappa di Canet en Roussillon, ...Troppo vento. Una barca a vela ieri pomeriggio ha scuffiato ed è affondata poco al largo di Arenzano. La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto l’elicottero Drago 60 con i sommozzato ...