Nuoto | Federica Pellegrini e la lotta contro la bulimia | “Mi vedevo formosa | dovevo vomitare tutto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023)esce allo scoperto nel suo libro autobiografico che porta il nome di Oro. La regina delha deciso di esprimersi atondo, non nascondendo le ansie e i problemi legati all’adolescenza di una ragazza che poi si sarebbe presa le luci della ribalta italiana e mondiale del. In un’anticipazione del libro lanciata su La Repubblica,ha parlato della sualache l’ha vista combattere in prima persona nel periodo della sua adolescenza. Le parole della: “La sera, dopo aver mangiatoquello che potevo durante il giorno, vomitavo. Lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ...