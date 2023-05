(Di lunedì 15 maggio 2023) Con laarriva anche l’immancabile appuntamento con levip. Se nelle stagioni fredde le cerimonie si diradano, con il sole che splende e le giornate che si allungano fioriscono anche gli appuntamenti all’altare. Ognidaregala emozioni e spunti diversi, tra chi sceglie mise stupefacenti e sfarzose e chi punta su linee semplici e sobrie. E c’è anche chi, immancabilmente, di vestiti per il gran giorno ne sfoggia più di uno… I royal wedding L’di Iman di GiordaniaQuestanon sono mancati i royal wedding. La prima a fare il grande passo è stata Iman di Giordania, figlia della regina Rania e di re Abdullah. Il suodaera una delicata creazione Dior in candida seta bianca con scollo e polsi ricoperti da un ...

... insieme già genitori della piccola Violante, hanno scelto di celebrare le proprienella ... 'Ho conosciuto Alex a Torino quando papà allenava il Toro e lui giocava nella Juventus, andai ...Tra le ultimedici sono anche quelle della ginnasta Simone Biles con una doppia cerimonia (e qualche wedding dress in più , acquistato per indecisione). Approfondisci i dettagli di ...... ma leprogrammate per l'anno successivo vennero rimandate a causa del peggioramento delle ... 'Ho conosciuto Alex a Torino quando papà allenava il Toro e lui giocava nella Juventus, ...

Nozze a primavera, ecco le vip in abito da sposa Lookdavip

Il giorno del sì è stato fissato per il 17 giugno a Monopoli, nella Cattedrale di Maria Santissima della Madia ...Dopo il 'sì' dei mesi scorsi, c'è anche la data. Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa, si sposa con Alessandro Vogliacco.