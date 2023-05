Novellino | Il Napoli ha vinto con qualità | Spalletti è il miglior allenatore italiano | su Giuntoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Walter, exdel, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di Si Gonfia la Rete. Ecco le sue dichiarazioni: “Ilha semprecone piùc’è in campo, più è facile saltare l’uomo e creare l’uno contro uno. Alla squadra manca ancora il tiro da fuori, ma sono conche la rosa saràata. La cosa importante sarà tenere i giocatori che quest’anno sono stati determinanti. Kvaratskhelia crea superiorità numerica, Osimhen attacca gli spazi e dà profondità, ma lo stesso Politano e Lozano sono importantissimi. Ci sarà unamento della rosa, ne sono con. I cambi sugli esterni ci sono, a centrocampo manca un giocatore che possa aiutare negli ...

Gli ingressi di Corelli ehanno cambiato l'andamento, nel secondo tempo abbiamo disputato trenta minuti importanti. Nel finale, anche con la qualità del Sassuolo, abbiamo perso la partita. ...La chance più ghiotta finisce alta su suggerimento di, mentre sul capovolgimento di fronte sono Tomaselli e Goldoni a spaventare la retroguardia partenopea. Al 58' però Corelli capitalizza .... E' di Paradiso l'ultimo gol segnato dalin casa del Monza , rete realizzata nel campionato di Serie B 1998 - 99, chiuso dagli azzurri guidati da mister Ulivieri al 9° posto. ...

L'EX - Novellino: "Giuntoli sarebbe una perdita grave, Spalletti ... Napoli Magazine

Noi non abbiamo portato lo scudetto al Napoli, ma riportarlo in serie A è stato comunque un obiettivo strepitoso e i tifosi ...Antonino Asta ritiene che adesso, con lo Scudetto, tanti big verranno di corsa a giocare con il Napoli in futuro.