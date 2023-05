Novak Djokovic | il lupo e il vaccino | «Non sono mai stato No vax ma ci voleva un bersaglio e hanno preso me»

(Di lunedì 15 maggio 2023) «Un giorno ero solo nella foresta, avrò avuto dieci anni, e ho incontrato un».racconta oggi un aneddoto sulla sua vita da bambino in Serbia. « Provai una paura profonda. Mi avevano detto che in questi casi bisogna indietreggiare lentamente, senza perderlo di vista. Ci siamo guardati per dieci secondi, i più lunghi della mia vita; poi lui ha piegato a sinistra e se n’è andato. Provai una sensazione fortissima che non mi ha mai abbandonato: una connessione d’anima, di spirito. Non ho mai creduto alle coincidenze, e pure quelnon lo era. Era previsto. Èun incontro breve, ma molto importante», dice nell’intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. IlPerché il, dice, simboleggia il suo carattere. «Spesso nella ...

Djokovic: «Io, solitario come il lupo che mi spaventò a 10 anni. Con Federer e Nadal impossibile essere amici» Corriere della Sera

Il campione serbo ama la filosofia orientale, pratica yoga, mangia con attenzione (è vegano) e si traveste da Babbo Natale per i figli ...