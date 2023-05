Notizia dal Comune | “Pronta la cittadinanza onoraria per Spalletti!”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il consigliere aldi Napoli Nino Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Tra i tanti temi trattati, i più importanti sono certamente quelli relativi agli eventi della Festa Scudetto in programma dopo l’ultima partita di campionato, oltre che la possibileper Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione: Concerto ed eventi per la festa Scudetto? Sentite la risposta! L’organizzazione degli eventi Scudetto è ancora ferma sul tavolo degli organi deposti alla sicurezza. Aspettiamo di capire come sviluppare qualcosa insieme al Napoli, ma si sta lavorando per trovare un’idea che coinvolga tutta la città e tutti i tifosi. Dopo l’ultima domenica contro la Sampdoria, l’indicazione sarà quella di ...

Poletti "E' una cosa positiva che la Procura di Roma abbia acquisito attiVaticano perché per ... legale della famiglia Orlandi - è una buona, noi ancora non ne sappiamo nulla: la famiglia ......atti da Vaticano a Procura La procura di Roma ha acquisito degli atti,messi a disposizione... "E' una bella", dice la legale di Pietro Orlandi, Laura Sgrò."Ci auguriamo una cooperazione ...Quanto, piuttosto, il registro attraverso il quale laviene diramatamagazine stesso. Leggi, leggi... Farsi un selfie mentre guidi Non dappertutto è vietato SCANDALO! Riporta CarScoops ...

Caso Orlandi, pm di Roma acquisiscono atti dal Vaticano, avvocati della famiglia: "Bella notizia" RaiNews

Il canale di Discovery (gruppo Warner Bros.) in Italia dal 2015 trasmette già Fratelli di Crozza e La confessione. Ecco cos’è e cosa offre ai telespettatori, dal basket in chiaro a Cash or trash ...I medici non gli hanno lasciato scelta dopo gli ultimi riscontri diagnostici. La sua attività professionistica si chiude così. Nel 2019 lo sloveno è stato per due giorni maglia rosa al Giro d’Italia.