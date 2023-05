“Non farlo più | è troppo piccola” Sophie Codegoni | allarme per la figlia Celine | tutti preoccupati dopo la foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)è al settimo cielo per essere diventata mamma della. Laè venuta alla luce il 12 maggio scorso e poche ore fa c’è stato un momento straordinario, ovvero una super festa organizzata per la bimba concepita con Alessandro Basciano. Ma c’è anche stata una critica molto forte nei confronti della Bonas di Avanti un altro perché ha fatto qualcosa, che il popolo della rete non le ha perdonato. Nei giorni scorsi, invece,e Basciano hanno ricevuto una bellissima sorpresa in ospedalela nascita della. Questo è stato il commento di Basciano, che ha postato unastrappalacrime: “Qui qualcuno si è presentato con letterina e coniglietto“. E questo lui era ...