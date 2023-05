Nomentana – Salva dal suicidio un giovane che poi l’accoltella

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) – La vittima è un’assistente sociale ricoverata in gravi condizioni – Dramma nella notte tra sabato e domenica all’interno d’un protettorato di via. Una donna di 25 anni, assistente sociale nel protettorato che ospita giovani con problemi, è intervenuta per dissuadere un ragazzo che stava tentando di uccidersi. Non s’aspettava ringraziamenti, ma nemmeno che ilreagisse accoltellandola. I colleghi hanno lanciato l’allarme e poco dopo sono giunti sul posto polizia e 118. La ragazza è stata portata in codice rosso al San Giovanni, dove è stata ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.