Nikita Pelizon e il suo pensiero sulla storia d’amore tra Oriana e Daniele | “Sono felici?…”

(Di lunedì 15 maggio 2023) La vincitrice del Grande Fratello VIP intervistata in radio ha parlato della love story traMarzoli seconda classificata al reality eDal Moro, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello VIP, è stata ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Durante l’intervista, la giovane triestina ha affrontato diversi argomenti, partendo dalla sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Tra le domande, le è stato chiesto di esprimere il suotraMarzoli eDal Moro. La ragazza ha chiarito di non frequentare personalmente i due ragazzi al di fuori della casa, ...

La vincitrice della settima edizione del Gf Vip ,, ha parlato di Luca Onestini , con il quale i rapporti sono congelati e di quello invece ritrovato nei confronti del suo ex fidanzato, Matteo Diamante . Gf Vip,: "Gli ho ..., vincitrice della settima edizione del Gf Vip, è stata ospite a Radio Radio, nel programma radiofonico Non succederà Più . Gf Vip,: "Oriana non è minimamente affine alla ...Tra, vincitrice della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', e Oriana Marzoli non scorre buon sangue. Le due vippone già all'interno della casa si sono approcciate in maniera ...

Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Oriana Marzoli Lei non ha vinto perché…” Isa e Chia

In una recente intervista la vincitrice del Gf Vip Nikita Pelizon si è lasciata andare ad una rivelazione inedita su Luca Onestini.In una recente intervista la vincitrice del Gf Vip Nikita Pelizon si è lasciata andare ad una rivelazione spiazzante su Oriana Marzoli.