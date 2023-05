Niente aumento di stipendio in 15 anni | lavoratore fa causa all’azienda ma il tribunale gli dà torto | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) In quindicinon ha avuto nessundie, così, ha deciso di fare. Peccato, però, che il giudice gli abbia dato: non ne ha dirittosi trova in congedo per malattia dal 2008. E’ una vicenda giudiziaria complessa quella che ha per protagonista Ian Clifford, impiegato con la qualifica di “serior IT” in Ibm. A ricostruirla è il Mirror: Clifford è andato in concedo per malattia nel settembre del 2008 e, nell’aprile del 2013, all’età di 30, ha firmato un “accordo di compromesso” con il suo datore di lavoro che lo ha inserito nel piano invalidità dell’azienda: secondo questo, il lavorare inabile, non viene licenziato ma rimane dipendente pur non avendo “nessun obbligo di lavoro”. Secondo il protocollo ...