(Di lunedì 15 maggio 2023) Ospiti della Milano Football Week, gli ex calciatori di Milan e Inter, Alessandroe Gigi Dihanno raccontato una serie di aneddoti...

Alessandroe Gigi Dihanno ricordato alla Milano Football Week l'Euroderby del 2002 - 03 (nel quale sono stati in campo) e hanno parlato di quello attuale, che deciderà martedì il nome della ...

Nesta, Di Biagio e gli incubi con Zeman VIDEO Calciomercato.com

L’ex centrocampista della Roma ha espresso i suoi pareri sulla stracittadina romana In occasione della Milano Football Week, Luigi Di Biagio ha raccontato le sue esperienze in materia di derby, citand ...Le dichiarazioni rilasciate dai due ex calciatori alla "Milano Football Week", la manifestazione organizzata da "La Gazzetta dello Sport".