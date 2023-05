(Di lunedì 15 maggio 2023) ... da solo' Emanuele Filiberto, la squadra del principe perde 6 - 0, l'accusa choc: 'Ci hanno avvelenato, tutti i giocatori in ospedale'all'La storia di Ian Clifford, lavoratore IT ...

di stipendio in 15 anni. E il lavoratore fa causa all'azienda per discriminazione. Il tribunale però gli dà torto. Il motivo È in congedo per malattia dal 2008. Bambino autistico fa ...La scelta di devolvere il 5 per mille a una specifica realtà o meno non comportad'imposta . leggi anche Rimborso 730/2023, quando viene bloccato e cosa controlla l'Agenzia delle ...... consapevole che i costi di emissione sarebbero saliti con l'dei tassi d'interesse . In ... che non ha proprio nulla da invidiare aaltro stato al mondo sotto questo profilo. Torna ...

Nessun aumento di stipendio in 15 anni, dipendente fa causa all'azienda. Ma è in congedo dal 2008 leggo.it

Le segreterie di Fiom e Fim di Genova e Liguria comunicano che 17 lavoratori sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica in seguito alle manifestazioni per la difesa dell'Ansaldo Energia del ...L’inflazione erode il potere d'acquisto e specialmente quelli di stipendi e pensioni e, al contempo, i risparmi, ma non solo: i tassi elevati rischiano di ...