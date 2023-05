Neonata muore in ospedale a Frosinone dopo due settimane di vita | a processo due ginecologhe

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un nuovo caso di malasanità nel Lazio, che questa volta vede protagonista undi. Vittima dell’ennesimo errore sanitaria la piccola Nicole, unamorta per complicazioni13 giorni di. Il caso, risalente a settembre 2022, partiva con complicazioni di parto della madre, con le– che tenevano in cura la donna – che non si sarebbero accorte di un distacco della placenta e conseguente sanguinamento del feto durante le ultimedi gravidanza.unaall’diL’episodio raccontato dal Corriere della Sera, vedrà aprirsi unnella giornata di venerdì 19 maggio. Davanti al giudice si dovranno presentare ...

Frosinone " Ossessionato da una donna, finisce dal gup per stalking. Chiesta perizia psichiatrica ( clicca qui ). Frosinone "in circostanza sospette, sul banco dei testimoni i genitori della piccina ( clicca qui ).Ora di attesa che, sembra, hanno compromesso la gravidanza e le condizioni di salute della. Venuta alla luce infatti la piccola era molto grave, dopo essere andata in sofferenza da ossigeno. ...Due due ginecologhe adesso sono state rinviate a giudizio per il reato di omicidio colposo. Il prossimo 19 maggio oltre a discutere della perizie depositate dai consulenti, saliranno sul banco dei ...

