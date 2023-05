Neap Film Festival | in prima serata Mario Martone ospite d’onore

(Di lunedì 15 maggio 2023)si svolgerà dal 16 al 20 maggio con la direzione artistica di Sabrina Innocenti: 3 mesi di laboratori, 7 istituti scolastici della città metropolitana di Napoli coinvolti, 37 opere in concorso, 3 eventi speciali, proiezioni in 5 sale. Dopo 3 mesi di attività laboratoriali per promuovere il cinema come strumento di crescita

Al via il Neap Film Festival: Mario Martone ospite d'onore Corriere

NAPOLI - Dopo 3 mesi di attività laboratoriali per promuovere il cinema come strumento di crescita culturale ed educativa nelle scuole, entra nel vivo la ...Dopo 3 mesi di attività laboratoriali per promuovere il cinema come strumento di crescita culturale ed educativa nelle scuole, entra nel vivo la prima edizione del Neap Film Festival – New Educational ...