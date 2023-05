NBA | risultati della notte 15 maggio | playoff | Tatum ne fa 51 e Boston elimina Philadelphia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nellaitaliana di oggi è giocata una partita deistagione 2022-2023 di NBA . In campoCeltics e76ers, unica serie arrivata a gara-7 per decidere la finalista di conference. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Rischiano grosso iCeltics, costretti a gara-7 da, ma alla fine e in rimonta arriva il 112-88 che chiude la serie e mandain finale di conference contro i Miami Heat. Eppure ieri sera i 76ers hanno accarezzato il sogno del colpaccio a lungo nel primo tempo, toccando anche il +9 nel secondo quarto, ma senza mai trovare Joel Embiid e James Harden in giornata. Anzi. È proprio un brutto intervento di Harden su Jaylen Brown a dare la svolta al match. Uno schiaffo in viso durante ...

