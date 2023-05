Natalità | Roggiani Pd | ‘bassi stipendi e lavoro precario non aiutano’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – ‘Secondo il Report FragilItalia di Legacoop e Ipsos, più di 7 persone su 10 avvertono come urgente il tema della de. Le ragioni principali della bassaindicate dagli interpellati sono glitroppo bassi, la precarizzazione del, la mancanza di sostegni pubblici e la scarsità di servizi accessibili a tutti”. Così su Facebook Silvia, deputata Pd in commissione Bilancio. “Davanti a questi problemi il Governo non solo non interviene ma peggiora la situazione, tagliando l’unico strumento di welfare universale e promuovendo contratti a termine e maggiore precarizzazione nel mondo del. E lo ha fatto anche il ministro Giorgetti prendendo in giro le persone millantando di un pianoda sette ...