(Di lunedì 15 maggio 2023) Lanciata a Parigi "", una piattaforma digitale che punta a diventare un riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Una sorta didell'a cui tutti possono accedere, dilettanti o ...

si arricchirà presto di nuove funzioni, come le NFT e un sistema di messaggistica per creare "un social network per l'arte". 15 maggio 2023

Nasce "YourArt", una sorte di YouTube per l'arte Agenzia askanews

