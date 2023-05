(Di lunedì 15 maggio 2023) Pasta, sughi, biscotti, legumi, zuppe, conserve, caffè, succhi e cioccolato. Too Good To Go lancia le Box, scatole che raccolgono dalle azienda alimentariancora buoni ma che andrebbero sprecati e le mette a disposizione dei consumatori. Ecco come funziona la nuova

Dovevo guidarle ma non in, dovevo guidarle per strada. Il rito di passaggio che avevo deciso di ...in un'Italia da ricostruire e attraversa boom economici e crisi petrolifere - del resto, ...Freemotiongrazie al crowdfunding che ha visto partecipare i fan di Nathalie. Cantautrice ... album concepito attorno all'elemento acqua, da cui è stato estratto il singolo "Smile - in - a -"...... sulle piattaformeOffice Sardegna e TicketOne. Forte Arena. Un vero e proprio anfiteatro ... Aperta al pubblico esterno, la Forte Arenacon l'obiettivo di inserire a pieno titolo cultura e ...

Nasce Box Dispensa, la spesa economica a 50 % in meno (e con prodotti top) Vanity Fair Italia

Pasta, sughi, biscotti, legumi, zuppe, conserve, caffè, succhi e cioccolato. Too Good To Go lancia le Box Dispensa, scatole che raccolgono dalle azienda alimentari prodotti ancora buoni ma che andrebb ...Too Good To Go lancia Box Dispensa, una nuova opportunità a disposizione delle aziende dell’industria alimentare e degli utenti per rendere la lotta allo spreco alimentare ancora più efficace e godere ...