Napolimania | squadra già in vacanza come gli arbitri 3 rigori negati in 10 minuti | ma c'è un obiettivo contro l'Inter

Ladi Spalletti neanche quinta o sesta sarebbe potuta arrivare secondo gli esperti delle griglie. Hanno fallito tutti le previsioni e quando l'aritmetica ha cucito sul petto di Di Lorenzo e ......e Castel Di Sangro ( L'Aquila ) bissa la festa per i campioni d'Italia che si svolgerà domani, 7 maggio. Il capoluogo sangrino si veste di azzurro, in attesa di riabbracciare la...Se mercoledì ladi Sarri non batterà il Sassuolo, i ragazzi di Spalletti e i milioni di tifosi napoletani sparsi per il mondo stapperanno lo champagne davanti alla tv. In caso contrario ...

Napolimania: squadra già in vacanza come gli arbitri (3 rigori negati ... Calciomercato.com

È già in vacanza il Napoli. Ma a quanto pare all'U-Power Stadium di Monza lo erano anche l'arbitro Cosso di Reggio Calabria e i suoi colleghi al Var Fourneau e Mariani. Per amor del cielo, la squadra ...“Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli è tornato campione”. Si continua a fare festa giù al Sud per la conquista del terzo scudetto. La vittoria sulla Fiorentina ha cert ...