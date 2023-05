Napoli | tentano vendetta a Varese per la Festa Scudetto | tornano liberi i 27 ultras

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sono stati rilasciati ai 27portati in Questura ieri: avrebbero voluto replicare ai fatti avvenuti il 4 maggio Sono stati rilasciati e stanno tornando ai 27 tifosi delappartenenti ai gruppiFedayn e “Secco Vive” fermati ieri dalla Polizia di Stato adove, secondo quanto si è appreso, intendevano replicare ai fatti accaduti il 4 maggio scorso durante i festeggiamenti aper lodel. In quell’occasione infatti alcuni tifosi partenopei vennero aggrediti, minacciati e insultati davaresini. Glidelsi erano recati aper vendicarsi dell’aggressione ricevuta da parte degli ...

... che dai comuni limitrofi (Mugnano, Villaricca, Marano, Giugliano, Calvizzano e Qualiano)... sono di competenza del Comune di. Gli uffici di Palazzo San Giacomo li hanno ordinati ma fino ...Franco e Angela , intanto, decidono di lasciaree di ricominciare insieme in Sicilia mentre Guido e Castresedi far riconciliare Mariella e Cerri . Giulia finisce nel mirino del clan ...I biancocelestidi accorciare sempre con Zaccagni ed Immobile ma Maignan non rischia mai ... Il portiere delsventa dopo ancora su Jovic, sfuggito a Ostigard. Con il passare dei minuti la ...

Varese, tifosi napoletani tentano un blitz in centro, forse per «vendetta»: fermati dalla polizia Corriere Milano

Il Milan piomba su Kamada: e la sfida di Champions si trasferisce sul mercato. Il centrocampista giapponese dell’Eintracht, 26 anni, è uno dei parametri zero più in voga del momento e il Napoli non è ...Il Barcellona può festeggiare: grazie alla vittoria di ieri contro l'Espanyol si è garantita il primo posto in classifica della Liga e lo status di campione.