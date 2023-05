(Di lunedì 15 maggio 2023) Il, dopo laspontanea per la vittoria aritmetica dellocommentata anche da Spalletti , aspetta di capire come verrà celebrata la squadra a fine campionato . Il 4 giugno, da ...

L'idea iniziale, che resiste, era quella di una festa al Maradona, replicando lo show con la Fiorentina, prima di concedersi alla folla trae provincia.Angela e Franco si ritrovano e pensano di intraprendere una nuova attività lavorativa fuori. ... Lara è soddisfatta dei progressi fatti con Ferri, ma unainattesa potrebbe mettere a ...tra il sindaco di, Gaetano Manfredi , e il presidente del Calcio, Aurelio De Laurentiis , per l'organizzazione della festa scudetto a chiusura del campionato la cui ultima ...

Napoli, telefonata De Laurentiis-Manfredi: novità sulla festa scudetto Corriere dello Sport

Telefonata tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'organizzazione della festa scudetto ...Non c'è ancora accordo per la cerimonia di chiusura campionato prevista dopo la sfida contro la Sampdoria, ma emergono dettagli sull'ultimo confronto ...