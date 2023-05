Napoli su Koopmeiners | è fortemente voluto da De Laurentiis

Ecco perché ilè pronto a valutare ogni scenario (teniamo anche conto che il contratto al ... SEGUE -, i dettagli sul nuovo contratto di Spalletti, l'eredi Giuntoli e... pagina ...Non solo Kamada, ilguarda anche in casa Atalanta e più precisamente aper la mediana Non solo Kamada, ilguarda anche in casa Atalanta e più precisamente aper la mediana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non dovesse ...Commenta per primo Ilfa sul serio per il centrocampista e trequartista dell'Atalanta Teun, vicecapocannoniere della squadra, 7 gol nel sacco come Højlund. La società scudettata ha già avviato i ...

Napoli, passione olandese: il primo obiettivo è Koopmeiners Corriere dello Sport

Napoli-Spalletti, i dettagli del nuovo contratto. Kim verso l'addio: Premier League vicina. Idea Koopmeiners dall'Atalanta. Calciomercato rumors ...Teun Koopmeiners è il nuovo obiettivo del club azzurro campione d'Italia: tutti i dettagli su questa ipotetica trattativa ...