Napoli | Spalletti | «Quando ho capito che avremmo vinto? tanti momenti | non una sola partita»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di Luciano, tecnico del, che ha ricevuto il premio Bulgarelli: «Questo premio è come un Oscar per il cinema» Lucianoha ricevuto il Premio Bulgarelli a Bologna. Di seguito le parole del tecnico del. PREMIO BULGARELLI – «Ringrazio chi ha pensato questo bellissimo premio e la giuria che ha pensato a me per darlo. Per quelli della mia generazione questo premio è come un Oscar per il cinema. Bulgarelli è stato una parte importante della storia del Bologna e lo ha fatto grazie alla sua perseveranza. Riceverlo nell’anno in cui ilè diventato campione d’Italia, per me assume un’importanza particolare, quindi ringrazio i miei calciatori ed il. Poi parlo dei comportamenti: i miei calciatori per tutto l’anno si sono impegnati e ...