Napoli sconfitto col Monza | veramente state criticando i Campioni d’Italia?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilperde con il: quinta sconfitta della squadra di Luciano Spalletti nella stagione 2022/23 in Serie A. La sconfitta delcon ilsta facendo fin troppo clamore. Perdere non piace assolutamente a nessuno, questo è poco ma sicuro. Lo hanno detto anche Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha suonato la carica, non vuole cali di tensione, ma lo fa in ottica di crescita di mentalità della squadra ed è giusto che sia così. Da molti tifosi del, invece, sono piovute critiche asprissime sulla squadra di Spalletti. “Svegliatevi“, oppure frasi del tipo: “Vergognatevi” o “Spalletti è sempre lo stesso, ma a che serve questo turnover“. Va ricordato a tutti che ilè già Campione, uno scudetto che praticamente ha ...

Dopo gli interessamenti di Inter, Juve e, in questi mesi ci ha provato la Roma, che però è stata battuta sul mercato dall'avversario che ha appenanella semifinale d'andata in Europa ...Notizie Calcio- Il Monza hailcampione d'Italia per 2 - 0 nella gra casalinga di oggi pomeriggio, l'ex azzurro Andrea Petagna autore del secondo gol ha esultato per la vittoria dei suoi sul suo profilo ...Notizie Calcio- Ilgià campione d'Italia esceper 2 - 0 dalla trasferta di Monza. Il collega Carlo Alvino commenta la prestazione degli azzurri su Twitter . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è ...

Napoli sconfitto a Monza, il capitano Di Lorenzo: "Perdere non ci piace, testa alla prossima" TUTTO mercato WEB

Monza - Le sconfitte indolori nel calcio non esistono ... al termine della deludente trasferta in Lombardia contro il Monza. Non è stato il solito Napoli e dalla panchina i motivi del brusco ko sono ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.