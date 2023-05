(Di lunedì 15 maggio 2023) Calciomercato– Teunnel mirino della società di Aurelio Deper rinforzare il centrocampo. Ilpensa al futuro, inevitabile che lo faccia, con una stagione già terminata dal punto di vista degli obiettivi. Lo scudetto è in cassaforte ed il club ha la possibilità di anticipare le mosse, senza distrarre la squadra ed il gruppo dal lavoro quotidiano. La sconfitta di Monza non piace a nessuno, ma è inevitabile che anche per questi ragazzi ci sia un minimo di rilassamento mentale, dopo una stagione logorante.al: la richiesta dell’Atalanta Dedeve capire anche chi sarà il nuovo direttore sportivo, visto che oramai tutte le strade portano Giuntoli alla Juve. Si parla con insistenza di Accardi dell’Empoli, ma ...

Piace da morire, l’olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: il Napoli ci prova. Convinto“. Napoli sceglie Koopmeiners: De Laurentiis fa sul serio Ziliani: “3 rigori negati al Napoli ...Il futuro del Napoli si chiama Luciano Spalletti. Non poteva esserci notizia migliore per i tifosi nel finale di questa fantastica stagione che è entrata nella storia azzurra. L’allenatore è stato il ...