Napoli | raccolgono funghi nel bosco dietro l’ospedale | un morto e 4 intossicati

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un pranzo di famiglia si è trasformato in tragedia a, dove una donna di 92 anni è morta e altre quattro persone, tutte imparentate tra loro, sono ricoverate in ospedale dopo aver mangiato deivelenosi. Tra i ricoverati, due sono in terapia intensiva. Altri due sono in condizioni che non destano preoccupazione. Tutti e cinque sono appartenenti ad un unico nucleo familiare. Uno di essi – così è stato riferito ai sanitari che li hanno presi in cura – si è recato nella giornata di venerdì nell’area alle spalle del‘Monaldi’ di(che si trova sulla collina dei Camaldoli, dove ci sono faggi, castagni e pini mediterranei) e ha raccolto dei. Sarebbero spuntati dopo le pioggie abbondanti dei giorni scorsi.Sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi. ...