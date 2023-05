Napoli | raccolgono funghi in un bosco | un morto e quattro intossicati

(Di lunedì 15 maggio 2023) La giornata - Uno dei cinque - così è stato riferito ai sanitari che li hanno presi in cura - si è recato nella giornata di venerdì nell'area alle spalle dell'ospedale 'Monaldi' di(che si ...

La giornata - Uno dei cinque - così è stato riferito ai sanitari che li hanno presi in cura - si è recato nella giornata di venerdì nell'area alle spalle dell'ospedale 'Monaldi' di Napoli (che si trova sulla collina dei Camaldoli, dove ci sono faggi, castagni e pini mediterranei) e ha raccolto dei funghi. Sarebbero spuntati dopo le pioggie abbondanti dei giorni scorsi. L'anziana nonna è morta a casa. Gli altri quattro componenti di una famiglia (tre uomini e una donna, tutti in età compresa tra i 50 e i 70 anni) della zona di Santa Teresa degli Scalzi sono ricoverati. Il bilancio è pesante: una donna di 92 anni è morta la notte tra sabato e domenica e altre quattro persone sono ricoverate nell'ospedale 'Cardarelli' di Napoli. Due sono in terapia intensiva.

Funghi che, stando a un primo esame, sono risultati essere tossici perché Tignosi di Primavera e non Prataioli selvatici come ipotizzato da chi li ha raccolti. Un pranzo di famiglia è finito in tragedia.