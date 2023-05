Napoli | piano di rilancio per Rione Sanità e San Carlo all’Arena Video

Per ampliare i nostri servizi siamo in attesa dell'approvazione delUrbanistico Comunale; in ... Roberto Bafundi, Direttore Coordinamento Metropolitano diINPS, "fotografa" la situazione ...si va a creare un sistema di gioco, a credere in qualcosa di condiviso. Non è mai una ... 'ha insegnato come festeggiare uno Scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla ...Il personale della polizia locale diha effettuato un sopralluogo in un locale pubblico di viale della Liberazione , area ex base ...circolare del diametro di 10 mq e di un volume posto al...

Napoli, piano di rilancio per Rione Sanità e San Carlo all'Arena ... Il Denaro

Anche l'ex direttore dell'Atalanta nelle idee di De Laurentiis, che incontrerà Giuntoli entro la prima decade di giugno.Personale della polizia locale di Napoli, Unità operativa di Fuorigrotta, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha effettuato un sopralluogo ...