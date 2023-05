Napoli | Kim al Mahcester United | gli intermediari lo hanno convinto

Il terzino arrivato a gennaio dalla Sampdoria si è dimostrato non all'altezza del. Suo l'... I casi più delicati, però, restano quelli di Osimhen e, che rischiano di salutare il club in ...Il macedone affiancae Osimhen. Primo gol sub'ti da Gollini come portiere del. Alla terza partita cade l'imbattibilità di Gollini con la maglia del. Resiste il solo Lobotka. Il ...Ecco quanto scriveva ieri la rosea: 'Ilnon può fermare: se il giocatore deciderà di cambiare maglia e troverà un club disposto a versare quei 48 milioni, non ci saranno discussioni. Negli ...

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è uno dei principali artefici della stagione storica degli azzurri. Suo il merito di aver fiutato alcuni bomber come ...Il presidente ha tentato di convincere il calciatore sudcoreano ad eliminare la clausola rescissoria presente nel suo contratto ...