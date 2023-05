Napoli | il romanzo dello scudetto | “Napoli è tornata campione”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore,torna”. È questo il coro che da diversi anni accompagna le partite del, in casa o in trasferta, in campionato o in Europa, i tifosi azzurri non hanno mai smesso di credere a quel sogno che hanno sfiorato più volte e mai raggiunto negli ultimi anni. Lo scorso 4 maggio, dopo il pareggio con l’Udinese firmato Osimhen, il sogno è diventato realtà,, la città èa vivere una festa che mancava dal 1990. La stagione che ha riportato ila laurearsidopo 33 anni è stata letteralmente dominata dagli azzurri che sin dalla prima partita hanno ...