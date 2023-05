Napoli | il Pd ritira i propri emendamenti al Dup

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso dire ial Dup. Lo ha annunciato il capogruppo, Gennaro Acampora, alla ripresa della seduta che è stata sospesa per circa tre ore per provare a fare sintesi rispetto a numerosiche erano giunti al banco della presidenza. Nell’annunciare il voto favorevole del Pd al Dup “in spirito di collaborazione e di piena fiducia verso l’operato del sindaco e dell’amministrazione“, tuttavia Acampora ha detto: “Oggi ritiriamo i nostrima vi chiediamo che diventino obiettivi politici da raggiungere in un rapporto di stima e massima collaborazione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Commenta per primo Fernando Llorente dice basta : a 38 anni l'ex attaccante di Athletic Bilbao, Juventus , Siviglia, Swansea, Tottenham,, Udinese ed Eibar ha deciso di ritirarsi. L'annuncio degli scarpini al chiodo è arrivato con un messaggio sui social: 'Da quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Chi lo avrebbe ...Notizie calcio - Fernando Llorente si è ritirato dal calcio giocato. L'ex centravanti anche del, oggi 37enne, ha pubblicato un bellissimo messaggio sui propri canali social: Llorente siEcco il messaggio di Llorente con tanto di video celebrativo: CalcioNapoli24.it è stato ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadraha insegnato come festeggiare uno scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla gioia di un'altra squadra. La gioia non ha confine'. Così Luciano Spalletti ha parlato a Bologna nel ...

Si chiude così il lungo post social firmato Fernando Llorente, attaccante spagnolo con un passato alla Juventus e anche nel Napoli: era arrivato nel 2019 con Ancelotti, prima di salutare nel 2021 ...