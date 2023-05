Napoli | De Laurentiis | cinema e sport | uscirà la serie TV dello scudetto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente delAurelio Deè incontenibile e continua la sua personale festa. Il produttoretografico non è mai troppo riservato verso le telecamere e gli altri media. Ad Aurelio piace parlare. E adesso che è entrato nella storia vincendo il terzodel, chi lo ferma più? Non può mancare lo spettacolo in questo racconto ed ecco l’annuncio di un film, anzi di una. Aurelio De, presidente del, Delavora allaTVPer Deè importante mescolare: “I giovani ...

...i contatti con ilfin dallo scorso Agosto. Attenzione però anche a Newcastle , Chelsea e PSG che, proprio in queste ore, starebbero intensificando i contatti con Aurelio De. La ...... Giuntoli riscatta Milik e blinda KeanGiuntoli oggi come di consueto seguirà ilnella trasferta di Monza e nei prossimi giorni cercherà un punto d'incontro con Deper liberarsi ...Desui tifosi - Aurelio De, Presidente del, ha rilasciato un'esaustiva intervista ai microfoni del ' Financial Times ' nella quale ha svelato interessantissimi retroscena riguardanti il ritorno del tricolore ...

De Laurentiis: 'Napoli, il mio sogno americano'. L'intervista di Maurizio Molinari Repubblica TV

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe molto interessato a due giocatori del Bari: "Giovani.Il Milan piomba su Kamada: e la sfida di Champions si trasferisce sul mercato. Il centrocampista giapponese dell’Eintracht, 26 anni, è uno dei parametri zero più in voga del momento e il Napoli non è ...